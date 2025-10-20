Maribel Guardia y su exnuera Imelda Tuñón se enfrentan en juzgado por la custodia definitiva de José Julián Figueroa

Maribel Guardia protagonizó una tensa mañana este lunes al presentarse en el Noveno Juzgado de lo Familiar y de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial en Cuernavaca, para defender su batalla legal por la custodia de su nieto, José Julián Figueroa, de siete años.

Acompañada de su esposo, Marco Chacón, Guardia se enfrentó nuevamente a Imelda Garza Tuñón, viuda de su fallecido hijo Julián Figueroa, en una audiencia que podría definir el futuro del menor en medio de un litigio que ha sacudido al mundo del espectáculo desde inicios de año.

El proceso, que ha acumulado meses de acusaciones mutuas, denuncias por negligencia y contrademandas civiles, inició formalmente en enero de 2025, cuando Guardia presentó una denuncia penal contra Tuñón ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. La actriz alegó presunto abandono y problemas de abuso de sustancias por parte de la madre del niño, argumentando que su prioridad era «garantizar la integridad y el bienestar» de José Julián, hijo único de Julián Figueroa, quien falleció en abril de 2023 a los 27 años por complicaciones de salud.

Este lunes, la audiencia en Morelos marca un nuevo capítulo: se trata de la vía civil iniciada por Tuñón para consolidar la custodia definitiva, mientras Guardia busca revertir la decisión de junio –cuando perdió formalmente el caso principal– presentando nuevas pruebas de negligencia y enfatizando su rol como pilar emocional para el niño desde su nacimiento.

MARIBEL GUARDIA LUCHA POR LA CUSTODIA DE SU NIETO EN CUERNAVACA



Vía @Tony_DiazRep



La actriz y cantante, Maribel Guardia, asistió esta mañana de lunes al 9o juzgado de lo familiar y de primera instancia en Morelos, para luchar por la custodia de su nieto José Julián Figueroa… pic.twitter.com/P8ZBZYCQID — PacoZeaCom (@PacoZeaCom) October 20, 2025

Fuentes cercanas al juzgado indican que la sesión se extendió por más de tres horas, con testimonios de testigos familiares y peritos psicológicos. Chacón, quien ha sido un apoyo inquebrantable, declaró a la salida: «Estamos aquí por amor a Julián y a su hijo. No es contra Imelda, es por el futuro de José Julián».

El veredicto judicial, esperado para noviembre, podría sanar heridas o abrir nuevas grietas en esta familia marcada por el duelo.