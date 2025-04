Héctor Soberón reveló diagnóstico de cáncer de mama

El galán de telenovelas dio detalles sobre su padecimiento…

Héctor Soberón, conocido por ser un popular galán de telenovelas mexicanas en los años 90, compartió recientemente que recibió el diagnóstico de cáncer de mama hace ocho meses y relató cómo enfrentó la enfermedad.

El actor mexicano, de 60 años, explicó que el diagnóstico se produjo durante un chequeo médico de rutina hace 8 meses, donde le descubrieron un tumor en el pecho. Afortunadamente, gracias a la detección oportuna, Soberón no necesitó cirugía y superó el cáncer únicamente con tratamiento médico, sin siquiera experimentar dolores.

«Afortunadamente no [me operaron], fue solamente con medicina y ya […] No pasó a mayores, se detectó a tiempo», detalló a la prensa el pasado 3 de abril durante un evento en la Ciudad de México, según reportó TVNotas.

El intérprete de Vladimir de la Vega en ‘María la del Barrio’ aprovechó la ocasión para incitar a hombres y mujeres a realizarse autoexploraciones, enfatizando que el cáncer de mama «no excluye a nadie».

Subrayó la importancia de la detección temprana, afirmando que el diagnóstico «no es sentencia de muerte». «Hay que crear conciencia porque dicen que al hombre no le da, no, sí le da y le da también cáncer de mama», recalcó.

El actor deberá realizarse revisiones médicas cada seis meses y aseguró mantener una actitud serena ante la vida y la muerte.

«Algo que tenemos seguro en esta vida es la muerte, o sea, venimos a aprender, a trascender […] Yo hoy por hoy estoy seguro que el día de mañana si yo dejara de existir en mi epitafio van a poner ‘Fui feliz'», concluyó.