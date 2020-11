La cuarta temporada del programa se estrenó recientemente y en ella se retratará la vida de Lady Di.

El conde Charles Spencer, hermano de la difunta princesa Diana, está preocupado por la serie The Crown de Netflix. La cuarta temporada del programa se estrenó recientemente y en ella se retratará la vida de Lady Di, pero Spencer les pide a los fans del programa que no olviden que este es un programa de televisión y no un documental.

Durante su participación en el programa Love Your Weekend With Alan Titchmarsh, Charles Spencer compartió sus preocupaciones.

“Me preocupa que la gente vea un programa como este y olvide que es ficción. Ellos creen, especialmente los extranjeros… los estadounidenses me dicen que vieron The Crown como si hubieran tomado una clase de historia. No, no lo hicieron… es ficción”, justifica.

Para Spencer, los británicos quizás estén más familiarizados con su propia historia para saber la diferencia entre realidad y ficción, pero para los jóvenes estadounidenses que no recuerdan tan vívidamente los años de la princesa Diana, existe el peligro de que el retrato de la actriz Emma Corrin sea el registro definitivo de quién era Diana, cuando en realidad no era así.

“Es muy difícil, tiene muchas conjeturas y mucha invención, ¿no? Puedes pensar en hechos, pero las partes intermedias no son hechos”, continuó Spencer.

Peter Morgan, el creador de The Crown, lo admitió recientemente a la revista Times: “Hacemos todo lo posible para hacerlo bien, pero a veces tengo que confundir [incidentes]. Los momentos privados en los que solo estaba presente la familia real, por supuesto, deben estar escritos usando suposiciones educadas; no es como si la reina fuera a entregar una transcripción”, explicó.

Según el nuevo avance de la entrevista con Spencer, los creadores esperaban filmar en la casa que la princesa Diana vivía antes de su matrimonio con el príncipe Charles, pero su hermano le dijo a la serie: “Obviamente no”.

“Ella me dejó, por ejemplo, como tutor de sus hijos, así que siento que se ha transmitido una confianza”, dijo. “Si creces con alguien, esa persona sigue siendo esa persona, no importa lo que le pase después”, comentó.

Como uno de los guardianes de la memoria real de la princesa Diana, Spencer dijo: “Siento que es mi deber defenderla cuando pueda”.