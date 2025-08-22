Hija de Dulce María debuta como modelo en campaña publicitaria

La cantante y actriz confiesa que no fue fácil dejarla participar…

La dinastía pop de RBD ha encontrado una nueva estrella, no en los escenarios, sino en el mundo de la moda. María Paula, la hija de la icónica cantante Dulce María y el director Paco Álvarez, ha hecho su esperado debut como modelo, dejando a todos sorprendidos con su carisma y presencia ante las cámaras.

Con tan solo cuatro años, la pequeña se convirtió en la protagonista de una campaña publicitaria para una reconocida marca de zapatos en Brasil. Las primeras imágenes, compartidas por Dulce María en sus redes sociales, muestran a María Paula irradiando confianza y naturalidad, posando con una sonrisa que recuerda mucho a la de su famosa madre.

“Es una decisión difícil, la verdad. No es fácil tomar esa decisión y sí lo pensamos, pero como es un producto muy afable, muy bonito y la verdad es que la gente de la marca la cuidó mucho, entonces, la decisión ya fue en positivo y salió”, señaló.

«No puedo creer lo rápido que crecen. Mi princesa, mi mayor inspiración, posando como toda una profesional. Estoy tan orgullosa de ti», escribió la exintegrante de RBD en su cuenta de Instagram, desatando una ola de comentarios y miles de ‘likes’.

Colegas de la industria como Anahí, Maite Perroni y Christopher Uckermann se unieron a las felicitaciones, destacando el talento innato de la niña.

Este debut marca un hito en la vida de la familia Álvarez-Savino, y aunque Dulce María ha sido cautelosa con la exposición de su hija, el talento de María Paula parece haber hablado por sí mismo.