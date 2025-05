Hijas de cantante ayudaron a descubrir su tumor cerebral

‘Fue algo completamente fuera de lo normal’, dijeron…

Michael Bolton, de 72 años, compartió detalles conmovedores sobre su batalla contra un glioblastoma, un agresivo tipo de cáncer cerebral, en una entrevista exclusiva publicada esta semana por la revista estadounidense «Entertainment Weekly».

Acompañado por sus hijas, Taryn, 45, Holly, 47 e Isa, 49, el artista reveló cómo un incidente aparentemente trivial durante una reunión familiar en 2023 llevó al descubrimiento de su diagnóstico, marcando un punto de inflexión en su vida.

Fue en el otoño de 2023, mientras Bolton disfrutaba de un momento familiar jugando a los bolos con sus hijas y nietos, cuando ellas notaron algo extraño: el cantante, conocido por su disciplina, comenzó a ignorar las reglas del juego, saltándose turnos repetidamente. “Fue algo completamente fuera de lo normal”, recordó Taryn. “Papá es muy metódico, así que verlo actuar así nos dejó perplejos.”

Aunque en ese momento lo atribuyeron a un descuido, el incidente marcó el inicio de una serie de señales preocupantes. Días después, durante la celebración del Día de Acción de Gracias, Bolton sufrió una caída inexplicable de su silla. “Es una persona atlética, no bebe, así que esa caída nos hizo preguntarnos qué estaba pasando”, explicó Holly. Ese fin de semana, un intenso dolor de cabeza lo llevó al hospital, donde una resonancia magnética reveló la presencia de un tumor cerebral.

Diagnóstico y Tratamiento

Tras la resonancia, los médicos confirmaron que Bolton padecía un glioblastoma, un cáncer cerebral raro y de rápido crecimiento. El tumor fue extirpado con éxito en una cirugía realizada poco después, y los análisis posteriores confirmaron el diagnóstico. “Fue un alivio saber que el tumor estaba fuera, pero también un shock enfrentar la realidad del cáncer”, compartió Isa.

La recuperación, sin embargo, no fue sencilla. En enero de 2024, una infección postoperatoria requirió una segunda cirugía. Bolton comenzó entonces un riguroso tratamiento de quimioterapia y radioterapia, que finalizó en octubre de 2024. Actualmente, se somete a resonancias magnéticas cada dos meses para monitorear su condición. Según el Dr. Ingo Mellinghoff, neurooncólogo del Memorial Sloan Kettering Cancer Center, la extirpación completa del tumor, como en el caso de Bolton, solo ocurre en un 30-40% de los pacientes, lo que representa un logro significativo.

El cantante, conocido por éxitos como ‘How Am I Supposed to Live Without You’, expresó cómo esta experiencia transformó su perspectiva. “Te enfrentas a tu fragilidad, pero también descubres una fuerza que no sabías que tenías”, confesó.

Actualmente, trabaja en una nueva canción titulada ‘I Won’t Fall Without a Fight’ (No caeré sin luchar), que refleja su espíritu combativo. “He aprendido a valorar cada momento con más intensidad. Sucumbir no es una opción”, aseguró.