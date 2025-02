Imelda Tuñón revela que ya le quitaron a su hijo antes

La joven viuda denuncia que su suegra ha intentado alejarla de su hijo…

En una reveladora entrevista, Imelda Tuñón ha compartido detalles íntimos sobre la compleja relación que mantiene con su suegra, Maribel Guardia. La joven madre ha confesado padecer el síndrome del cuidador, una condición que explicaría en gran medida su lealtad y paciencia ante las difíciles circunstancias.

“Me quedé con ella porque tengo síndrome del cuidador. Salió en mis psicológicas. Nunca veo mi dolor. Siempre veo el de los demás”, reveló Imelda. Esta condición, según explicó, la llevó a priorizar el bienestar emocional de Maribel Guardia tras la trágica pérdida de su hijo Julián.

Sin embargo, esta lealtad ha tenido un alto costo emocional para Imelda. La joven madre ha denunciado que Maribel Guardia ha intentado minimizar su rol como madre desde hace tiempo, tomando decisiones importantes sobre su hijo sin consultarla.

“Esta parte donde yo soy la mamá, ya no se me pregunta. No se me dice que se van a llevar al niño”, aseguró Imelda, quien relató un incidente en el que Maribel Guardia le impidió llevar a su hijo al teatro para verla trabajar.

“Cuando presenté una obra en noviembre, el productor me dijo que llevara a (mi hijo) y yo acepté. Le pedí a Marisela, quien nos ayuda a cuidarlo, que lo preparara, pero de repente él me dice: ‘No, porque ya me dijeron que ya me voy’. Se lo llevaron, llegué llorando al teatro. Hay testigos. Uno de ellos es Raquel Bigorra”, afirmó.