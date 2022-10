Ingrid Coronado acusa a la viuda de Fernando del Solar de vaciar departamento

Con la revelación del testamento del fallecido conductor Fernando del Solar, su ex y madre de sus dos hijos, Ingrid Coronado está sorprendida que Del Solar no dejara las cuentas de banco a nombre de los niño ni de ella, y considera que el conductor dejó a sus hijos ‘desprotegidos’ al hacerlo.

Según la revista Quién, Coronado también habló con los medios sobre el tema del departamento en Cuernavaca, en el que Fernando pasó sus últimos días junto con su ahora viuda Anna Ferro:

“Era de los dos [el departamento], pero al faltar una de las personas del fideicomiso es para la otra persona. Él estuvo viviendo ahí estos últimos ocho años, y actualmente su viuda vive de forma ilegal en el departamento. Yo no había querido hacer ningún movimiento porque estaba respetando que también estaba pasando por un proceso, y nosotros también […] hubo una noticia que hablaban de que ya lo había vaciado, mis abogados investigaron, y efectivamente, cuando él muere, me parece que, a los 15 días, ya no había muebles, no había cuadros, no había refrigerador, no había nada, evidentemente lo va a tener que regresar, pero ese es un trámite legal que no he iniciado”, explicó.

Ingrid aseguró que buscará que se respete el derecho de sus hijos a ser beneficiarios del patrimonio de su papá por la vía legal.

“Que se cumpla lo que diga el juicio de sucesión, es una obligación que tenemos los padres, yo por mí no me metería en otro juicio, pero es algo que tenemos la obligación de hacer, por lo tanto, veremos lo que sucede en ese momento”, señaló.

Ingrid se desahogó: “Lo que me da tristeza es que, a lo largo de 10 años, yo sí pude ver esta versión de él como persona, con respecto a mí, pero nunca me imaginé que dejara desprotegidos a mis hijos. Finalmente ésta no es la noticia que yo esperaba, yo hubiera querido otras cosas”, concluyó.