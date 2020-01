Ingrid Coronado no regresará a la TV y se convierte en youtuber

Ingrid ahora quiere mantener contacto con sus fanáticos a través de su canal de YouTube.

Ingrid Coronado abandonó la conducción de Venga la Alegría en noviembre del 2018, y a casi dos años de su ausencia, la presentadora decidió retomar su carrera, pero ahora con contenidos para sus redes sociales.

Coronado reveló las razones de su salida de la pantalla chica y porque prefirió no volver a la vida laboral que adoptó desde que incursionó en la conducción del programa de TV Azteca, Sexos en guerra o Tempranito.

“Hace un tiempo decidí renunciar y tomar un tiempo de descanso. Y vaya que he descansado, me la paso increíble porque me levanto un poquito más tarde, y saben qué eso es mi coco. También lo que quería era pasar un poco más de tiempo con mis niños, y vaya que me la he ‘pachangueado’ pero debo decir que el tener tiempo para ti puede llegar a ser un poquito adictivo, por eso, esos tres meses se convirtieron en seis, luego en nueve, y luego en un año, y hasta un poquito más”.

“Ahora tenía el deseo de regresar, pero debo decirles que la Ingrid que se fue ya no regresará más, porque ahora la Ingrid que soy tiene muchas cosas más que compartirles. Quiero ayudar a muchísimas personas a través de las experiencias que tuve”.

“Tengo un compromiso con ustedes porque a partir de ahora todo lo que van a ver de mí les va a encantar. Así que no volví a la tele, pero aquí estoy como la nueva Ingrid que tiene mucho más que ofrecer”.

Coronado pidió algunas sugerencias para crear sus primeros contenidos con los que “podamos ayudar a muchísimas personas”.

Durante toda su exposición, Ingrid no mencionó al padre de sus hijos, Fernando del Solar, quien lucha contra un serio problema de salud y se encuentra hospitalizado desde diciembre del año pasado.