Jenna Dewan no descarta tener más hijos

La actriz, que está a semanas de tener su segundo hijo, no descarta en el futuro tener más.

La actriz Jenna Dewan, 39 aos, que espera su segundo hijo, habló sobre si planea tener más hijos en el futuro.

En el podcast “He Said, Ella Dijo”, Dewan compartió cómo la gente le pregunta sobre tener más bebés en el futuro, informa el Daily Mail.

“La gente me pregunta:” ¿has terminado de tener hijos? “Cada vez que voy a decir ‘he terminado’. No puedo decirlo, así que es muy interesante para mí. ¿Voy a tener otro hijo? No lo sé, lo dejaré en manos del universo”, dijo.

Dewan tiene una hija, Everly, de seis años, con su ex esposo Channing Tatum, y ahora está a solo unas semanas de recibir a su segundo hijo, con su novio Steve Kazee.