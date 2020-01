Thomas Markle seguirá dando entrevistas hasta que su hija lo contacte

El técnico en iluminación afirmó que dará una entrevista mensual, hasta que su hija hasta que ella lo busque.

Thomas Markle, padre de la duquesa de Sussex Meghan Markle, continúa adelante con las entrevistas televisivas que tanto han incomodado a su hija como al príncipe Harry.

El hombre de 75 años, antiguo iluminador de televisión y que actualmente vive jubilado en México, ha aparecido en el programa ‘Good Morning, Britain’ para aclarar que seguirá hablando con la prensa al menos una vez al mes porque cualquiera de sus intentos previos de ponerse en contacto con Meghan han fracasado.

“Para mí, no hay otra manera de llegar hasta ellos. Ya lo he dicho. Básicamente daré una entrevista y esperaré treinta días para obtener algún tipo de respuesta. Y si no hay ninguna, probaré con otra entrevista”, dijo el hombre a la emisión.

“Si quisieran ponerse en contacto conmigo, no tendrían ningún problema. Podrían hacerlo fácilmente”, agregó.

Durante la entrevista, Thomas puso en duda a Meghan, quien junto con Harry han acusado a la prensa británica de racista. “Inglaterra es más liberal que los Estados Unidos en cuestiones raciales, por lo que dudo que haya sido víctima de bullying racista”, señaló.