Jennifer Lopez responde a las críticas por vender bebida alcohólica

Muchos seguidores de J-Lo no entienden por qué vende bebida, si Ben Affleck está sobrio…

Delola, la nueva bebida alcohólica de Jennifer Lopez, sigue siendo motivo de conflicto entre sus preocupados fans. En 2016, la cantante aseguró que no bebe porque el alcohol no es bueno para su piel. Ahora, en un nuevo video que compartió en Instagram, J-Lo aseguró que le gusta tomar un ‘cóctel ocasional’, y sus seguidores quedaron ‘confundidos’.

La cantante de 53 años acudió a Instagram y publicó un largo video defendiéndose de los críticos a los que no les gustó que lanzara su marca de alcohol, Delola, a pesar de haber admitido previamente que no bebe.

En las Historias de Instagram, J-Lo estaba muy elegante diciendo que iba saliendo para buscar un poco de ‘Delola’ y se dirigió a sus 248 millones de seguidores para afirmar que no ‘bebe para que quedarse con cara de mierd*’ sino para ser ‘Social’.

«Así que voy a salir a buscar un poco de Delola», comenzó Jennifer en el video. «Tenemos algunas personas que vienen para el fin de semana festivo y me di cuenta de que no tenemos ninguna. Pensé que teníamos, pero no… Así que voy a la tienda a comprar algunas, espero que las tengan allí», comentó sentada en el asiento del copiloto de un vehículo en marcha.

Jennifer continuó: «Estoy muy emocionada, me encantan los fines de semana festivos, me encanta pasar tiempo con la familia y los amigos y tomar cócteles. Sé que mucha gente ha dicho: ‘Oh, ella ni siquiera toma… Y a decir verdad, eso fue cierto durante mucho tiempo, yo no tomaba. Hace unos años, como verás en varias fotos mias de los últimos 10, tal vez 15 años, he estado tomando un cóctel ocasional. Me gusta un cóctel ocasional. Bebo responsablemente, no bebo para parecer una mierd*. Bebo para socializar y divertirme y simplemente relajarme y soltarme un poco, pero siempre con responsabilidad”, advirtió.

A pesar de su explicación, algunos de los seguidores de J-Lo recordaron el hecho de que su esposo, Ben Affleck, tuvo serios problemas con la bebida, que le valió su matrimonio anterior con Jennifer Garner y actualmente está sobrio.

En la sección de comentarios, una persona afirmó: «Qué extraño cuando habla de tomar de manera responsable y no verse como una mierd* sabiendo que su esposo [sufrió] de alcoholismo durante años».

Otro comentó: «Me confunde que ella hable sobre alcohol y cócteles cuando su esposo es alcohólico… que supuestamente está en recuperación… No tiene absolutamente ningún sentido y me resulta muy difícil de entender».

Una tercera persona dijo: «Tan triste que su esposo no bebe, ¿por qué se empeña en decirnos esto? A quién le importa… a continuación, ella venderá su cóctel tan raro y él tampoco lo necesita. ¿Por qué no respetas la sobriedad de tu marido?».

Por supuesto, otros fans defendieron a la cantante: “El alcoholismo de su esposo no tiene nada que ver con ella. Su sobriedad no depende de ella ni de nadie más”.