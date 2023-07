Juan Osorio confirma que Wendy Guevara ya tiene personaje en su próximo proyecto

El productor señaló que será interesante tenerla en un melodrama…

El productor Juan Osorio confirmó que la gran favorita de «La Casa de los Famosos México», Wendy Guevara, ya tiene personaje en su próxima telenovela.

Debido a la gran popularidad de la artista, y aunque no es actriz, el productor asegura que le dará oportunidad en una producción porque vio en ella ‘el potencial para aparecer en uno de sus melodramas’.

De acuerdo con el programa de televisión «De Primera Mano», el exmarido de Niurka Marcos afirmó que ya se encuentra produciendo su próximo proyecto:

“En eso estamos, la verdad está muy padre el siguiente proyecto, le tenemos mucha fe, mucha confianza, y esperemos que a la empresa le guste la propuesta que vamos a hacer los escritores, productores, el director y un servidor”, señaló.

Juan Osorio comentó que vio Wendy decirle a su hijo Emilio en el reality show que si él le da un personaje en la tenovela, no lo nominará.

“Me llamó la atención que estaban acostados y (Wendy) le dijo ‘Emilio, dile a tu papá que me dé un personaje y no te nomino’, entonces me fui el sábado y le dije ‘Emilio, dile a Wendy que ya tiene personaje’, fue una dinámica muy divertida’”, reveló el productor de 66 años.

“Pero la verdad es que sí, va a tener personaje, estamos trabajando; creo que Wendy, si hace una participación siendo ella, no tratando de actuar, participando como ella es dentro de los personajes de una novela, puede ser bien interesante, muy divertido, manejar la comedia, quítale las malas palabras y es muy divertida”, afirmó Osorio.

FILTRAN INFORMACIÓN

El reality show de Televisa/Univision, «La casa de los Famosos México», sigue dando de qué hablar, principalmente porque una supuesta lista de expulsados viralizó y ya se sabe, aparentemente, quien es la favorita para ganar el programa de realidad.

Según la revista Tvnotas, algunos usuarios tacharon esta temporada como “arreglada”.

“Internautas aseguran que La casa de los Famosos México ya está acordada debido a que se han hecho notar varias inconsistencias con respecto a los nominados y expulsados”, afirman.

De acuerdo con la lista, que nadie sabe si es verdadera o no, la siguiente en salir de la casa sería Raquel Bigorra. Además, que el presunto ganador sería Poncho de Nigris, quien dejaría en segundo lugar a Sergio Mayer y en tercero a Bárbara Torres.

Esta situación generó controversia entre usuarios, señala Tvnotas, puesto que la mayoría esperaba que Wendy Guevara, la favorita del público, fuera la ganadora del programa.