Julián Gil furioso afirma que “le arrebataron” a su hijo Matías

El actor está furioso con la decisión de un juez de retirarle los derechos de custodia de su hijo y otorgárselos enteramente a Marjorie de Sousa.

Julián Gil sale furioso de un juzgado de la Ciudad de México, donde fue informado que había perdido legalmente la custodia de su hijo Matías.

Después de un romántico viaja a Turquía con su novia Valeria Marín, el actor llegó a México donde participará en la nueva telenovela de Juan Osorio.

Al acudir a la audiencia para conocer la resolución del juez en relación a la custodia de su hijo, este muy molesto publicó en Instagram: “Acabo de salir del tribunal, la sentencia la tengo en mi mano, y como lo dije, es una sentencia real, es firme. Perdí la patria potestad, no la perdí me la arrebataron, me la robaron como quieran decir”.

El actor dijo que leerá con detalle las 240 páginas del documento, pues aún no pierde la esperanza de poder recuperar su derecho a convivir con su hijo.

Al pie de una fotografía del documento, Julián Gil expresó esto dirigido a Marjorie de Sousa: “¿No les parece raro que de esto no hablan? Después de casi 4 años acusándome de todo ¿de esto no hablan? Les da vergüenza que la gente sepa que quitaron a mi hijo su derecho de tener un papá”.