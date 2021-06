Kalimba replica a quien lo llama un “mal padre”

El cantante explica por qué no ha convivido más tiempo con su hijo Mickha.

Kalimba responde a las críticas que lo señalan como mal padre, ya que se dice que desde hace tiempo no convive con su hijo más pequeño.

El cantante explicó las razones por las que no pasó más tiempo con su hijo: “Uno, porque había más gente en mi casa, se convirtió en casa-oficina, tampoco quería que el niño pasara mucho tiempo ahí; y dos, porque en realidad no estuve en México, pero lo he visto, he estado con él gozando, lo pueden ver en mis redes, y si no mira, mi hijo y yo tenemos una relación que es padre e hijo, y nadie más que nosotros tenemos que amarnos y estar bien”.

Kalimba siempre se ha mostrado como un padre amoroso con Mikha, al igual que con Aitana, su hija mayor. Molesto por todo lo que se ha dicho comentó: “Un padre jamás tiene que excusarse con externos a su familia, y como dije, mi relación con Mikha no son con Mikha y su mamá, no son con Mikha y ustedes, no son con Mikha y los demás, es entre Mikha y yo. Mikha me ama profundamente y yo lo amo a él infinitamente, igual que a Aitana”.