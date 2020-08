Kanye West hace un último esfuerzo para aparecer en boleta electoral de Wisconsin

El candidato independiente a la presidencia de Estados Unidos, contrata a empresa para lograr reunir 2 mil firmas de apoyo.

El candidato independiente a la presidencia de Estados Unidos, Kanye West, está haciendo un esfuerzo de última hora para entrar en la boleta electoral en el estado de Wisconin.

El estado de Rust Belt ayudó a elegir al presidente Trump en 2016, con un margen de menos de 23,000 votos entre Trump y la demócrata Hillary Clinton.

West contrató a una empresa solicitante para recolectar las 2,000 firmas requeridas antes de la fecha límite del martes a las 5 pm. La firma Let the Voters Decide puso a 45 empleados en el trabajo, informa la revista New York.

El esposo de la celebridad Kim Kardashian ya calificó para la boleta electoral de Oklahoma, donde se necesitaba una tarifa de presentación, y presentó firmas para aparecer en las boletas en Illinois, Missouri y Nueva Jersey.

West busca ingresar a la boleta electoral en otros estados, incluidos Ohio y Virginia Occidental.

No está claro qué impacto tendría West en una carrera cerrada entre Trump y el demócrata Joe Biden. West golpeó su puño sobre el escritorio de la Oficina Oval durante una visita a Trump en 2018. West dijo cosas favorables sobre Trump mientras usaba el sombrero “Make America Great Again”.

“Me puse este sombrero, me hiciste Superman … una capa de Superman que puedo usar”, dijo West.

Kardashian, una defensora de la clemencia penitenciaria, que hizo varias visitas a la Casa Blanca, atribuyó algunas de las declaraciones recientes de West al trastorno bipolar.

Trump le dijo a RealClearPolitics en una entrevista el mes pasado que la campaña de West era “muy interesante”.

“Tendría que limitarse a ciertos estados porque en algunos estados se ha incumplido el plazo”, dijo Trump. “Si lo hiciera, tendría que ver esto como una prueba de lo que va a pasar en cuatro años”.

El 4 de julio, West tuiteó que se postulará para presidente.

“Ahora debemos cumplir la promesa de Estados Unidos al confiar en Dios, unificar nuestra visión y construir nuestro futuro. ¡Me postulo para presidente de los Estados Unidos! # 2020VISION”, West tuiteó.