Kanye West responsabiliza a marido de Thalía por muerte de Michael Jackson

En su diatriba en la red social, West revive una antigua teoría de conspiración contra Tommy Mottola.

Kanye West lanzó un Twitter en el que revive la teoría de la conspiración que surgió hace ya muchos años, en la que se culpaba a Tommy Mottola de la muerte de Michael Jackson.

El distanciamiento entre Jackson y el famoso productor musical surgió porque Mottola no quiso dar mucha promoción a un disco del cantante por considerarlo no muy bueno, algo que Michael no perdonó.

Kanye publicó en Twitter una foto en la que Jackson tiene en sus manos una foto de Mottola, con cuernos y cola de diablo, al pie West escribió:

“MJ es lo que dijo de Tommy antes de que lo mataran”. El tuit no estuvo mucho tiempo en la cuenta del rapero, ya que fue eliminado momentos después.