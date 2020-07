Kanye West vuelve a trabajar en su música en medio de una gran crisis matrimonial

El rapero se encuentra trabajando en su rancho de Wyoming con el afamado productor musical Rick Rubin.

Kanye West, de 43 años, parecía estar de buen humor cuando volvió a trabajar con el ocho veces ganador del Grammy, Rick Rubin, con quien ha colaborado en el pasado.

Kanye fue visto riendo y sonriendo cuando salió de un almacén dentro de su complejo de Cody, Wyoming, según reporta The Sun.

Rick, de 57 años, se unió al diseñador de Yeezy, volando a Cody en un avión privado el domingo.

Se rumorea que los magnates de la música están terminando DONDA, el último álbum de Kanye que prometió lanzar el 24 de julio, pero aún no se ha publicado.

Los dos fueron vistos conduciendo juntos más tarde el mismo día.

Rick trabajó anteriormente con Kanye, en 2007 con el tema “Classic” (Better Than I’ve Ever Been). También ayudó a producir el álbum de 2013 Yeezus y Life of Pablo de 2016.

Kanye también se ha unido esta semana a sus amigos Justin Bieber, Dave Chappelle y Damon Dash.

Un día después de la reunión con Rick, Kim Kardashian, de 39 años, voló desde Los Ángeles para reunirse con su esposo después de semanas de poca comunicación.

Durante lo que parecía ser una pelea tensa en el auto inmediatamente después de su llegada, Kim se echó a llorar y parecía estar gritándole a su esposo.

El músico religioso parecía estar rogándole a Kim durante la acalorada discusión en el asiento delantero de un automóvil.

El martes, la fundadora de SKIMS fue fotografiada llegando a las oficinas de su compañía de ropa deportiva justo después de aterrizar en el aeropuerto Van Nuys para regresar a casa después del rápido viaje.

Una vez en Los Ángeles, Kim parecía angustiada mientras salía rápidamente de su jet privado con pantalones de chándal gris, zapatos tenis y una sudadera con capucha.

Una fuente reveló a The Sun que la madre de cuatro hijos estaba sola en el avión, solo acompañada por los pilotos y una azafata.

Una fuente señaló que Kim prefiere estar separada, por lo que dijo al rapero que no volviera a casa “hasta que se sienta listo”.

Una fuente le dijo a People: “Este es un momento muy triste para ella. Ella está realmente molesta.

“Kim se siente atrapada por Kanye”.

El informante agregó: “Ella ama a Kanye y piensa en él como el amor de su vida. Pero ella no sabe qué más hacer”.