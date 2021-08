Kathy Griffin trató de acabar con su vida en 2020

La actriz ha revelado que intentó suicidarse después de volverse adicta a las pastillas recetadas.

Kathy Griffin dijo que intentó suicidarse después de volverse adicta a las pastillas recetadas.

En su entrevista de Nightline, la estrella de My Life on the D-List dijo que entró en una espiral descendente después de que su sesión de fotos de 2017, en la que sostenía una cabeza cortada falsa de Donald Trump, y recibió una reacción violenta.

“Perder todo mi trabajo de la noche a la mañana y que la gente de mi propia industria me diga: ‘Se acabó, deja el país por cinco años. Has avergonzado a nuestra industria’, una y otra vez. Definitivamente me afectó”, Griffin dijo.

“Llegué al punto en que estuve de acuerdo. Quizás es hora de que me vaya. Y he tenido una gran vida y no creo que haya un próximo capítulo para mí”, agregó.

Griffin también compartió cómo se volvió “severamente adicta a las pastillas recetadas”, a pesar de no haber bebido nunca en su vida.

Añadió que fue el resultado de su adicción lo que la hizo contemplar el suicidio. “Empecé a convencerme de que era una buena decisión. Puse en orden mi fideicomiso revocable en vida”, dijo. “Escribí la nota, todo. Y pensé: ‘Me tomaré un montón de pastillas y me iré a dormir'”.

Griffin dijo que tomó 100 píldoras, se cayó dos tramos de escaleras y luego se despertó, tomó más píldoras y volvió a caer. Ella le envió un mensaje de texto a uno de sus médicos y fue puesta en atención psiquiátrica después de eso.

Kathy Griffin anuncia que tiene cáncer de pulmón

La comediante Kathy Griffin dijo el lunes que tiene cáncer de pulmón.

“Estoy a punto de operarme para que me extirpen la mitad del pulmón izquierdo. Sí, tengo cáncer de pulmón, ¡aunque nunca he fumado!” dijo Griffin, de 60 años en un comunicado publicado en Twitter.

Dijo que sus médicos son optimistas ya que el cáncer estaba en etapa uno y se limitaba a su pulmón izquierdo, y que no se esperaba que tuviera que someterse a quimioterapia o radiación.

“Debería estar de regreso como de costumbre en un mes o menos”, dijo.