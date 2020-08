Kelly Osbourne admite que se sometió a cirugía para perder peso

La estrella ha revelado que una cirugía de bypass gástrico fue parte fundamental de su adelgazamiento.

La personalidad de televisión Kelly Osbourne se sometió a una cirugía de bypass gástrico hace dos años, para llegar a su fantástica pérdida de 38.5 kg.

La estrella ha revelado que el procedimiento fue parte fundamental de su adelgazamiento, insistiendo en que nunca mentiría sobre cómo logró su nuevo cuerpo delgado.

“Me operaron”, dijo durante una entrevista en Hollywood Raw con Dax Holt y Adam Glyn. “Me importa un carajo lo que alguien tenga que decir. Lo hice, estoy orgullosa de ello, pueden chupar mierda. Me hice la manga gástrica”.

El hombre de 35 años agregó: “Todo lo que hace es cambiar la forma de su estómago. Lo hice hace casi dos años … Es lo mejor que he hecho en mi vida “.

Y Kelly admite que se necesitó mucho más que una cirugía para perder peso: “Si no haces ejercicio y no comes bien, aumentas de peso. Todo lo que hace es llevarte en la dirección correcta. Entonces, cualquiera que esté pensando en hacer algo como esto, realmente piense en eso”.

La estrella también habló sobre su batalla con la disfunción de la articulación temporomandibular, revelando que ella también se había ocupado de eso.

“Tenía una ATM muy mala”, compartió. “Una de las cosas que hicieron para detenerlo fue que me pusieron inyecciones en la mandíbula. Hizo que mi mandíbula pareciera más delgada “.

Pero la hija de Ozzy Osbourne está ansiosa por que los fanáticos noten que no ha pasado los últimos dos años enfocándose solo en su apariencia, y agregó que también ha estado trabajando duro en su salud mental.

“Lo primero que tenía que hacer era ser feliz”, explicó. “Tuve que arreglar mi cabeza antes de poder arreglar mi cuerpo. Nunca puedes entrar en esto si no estás en una buena mentalidad “.