Khloé Kardashian ‘feliz’ de vivir una vida de soltera sin Tristan Thompson

La estrella de reality show ya no presta atención a los coqueteos de Thompson, quien quiere recuperarla.

Khloé Kardashian no está prestando atención a los coqueteos de su ex novio Tristan Thompson, ya que solo se concentra en criar a su hija True Thompson.

Una fuente le dijo a People que la estrella de Keeping Up With the Kardashians está “feliz” de solamente compartir la crianza de su hija con el jugador de la NBA, y no está pensando en volver con él nuevamente.

“Khloé y Tristan no han vuelto a estar juntos”, dice la fuente.

“Sin embargo, se llevan bien. Khloé está feliz de ser padre compartido con él. Ella también parece feliz de estar soltera. No está interesada en intentar tener una relación con Tristan en este momento”.

La fuente continúa: “Él puede ser muy encantador y definitivamente sigue tratando de recuperarla. Ella simplemente no irá allí. Parece disfrutar con solo enfocarse en True”.

En junio, Khloe había cancelado su relación después de la supuesta infidelidad de Tristan con la modelo de Instagram Sydney Chase.