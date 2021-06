Khloe Kardashian llama a Kanye West ‘hermano de por vida’

La hermana de Kim Kardashian envió una cálida felicitación a su ex cuñado por su cumpleaños.

Kanye West está celebrando su 44 cumpleaños, meses después de que el rapero estadounidense se separara de su esposa Kim Kardashian.

Entre las miles de personas que han enviado felicitaciones de cumpleaños a West se encuentra la hermana de Kim y la estrella de Keeping Up With the Kardashians, Khloe Kardashian.

En Instagram, la estrella del reality show compartió una foto con el rapero y lo llamó su “hermano de por vida”.

Ella escribió: “¡Feliz cumpleaños a mi hermano de por vida! ¡Que tengas el mejor cumpleaños, Ye! ¡¡Te envío amor e infinitas bendiciones !!”