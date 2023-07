Khloe Kardashian revela que Tristan Thompson vive con ella

La empresaria hizo la revelación en el nuevo episodio del reality ‘The Kardashians’…

En el nuevo episodio del reality show «The Kardashians», que se emitió el jueves (27) en la plataforma Star+, se reveló que Khloe Kardashian y su exnovio Tristan Thompson, padre de sus dos hijos, están viviendo juntos nuevamente, tras la trágica muerte de su madre, Andrea Thompson, quien falleció a principios de este año a los 53 años.

En el final de la temporada 3 del programa, los espectadores vieron a Khloé, de 39 años, y su hermana Kim Kardashian dejar todo para viajar a Canadá para estar con Tristan después de escuchar la noticia.

«Ha sido una semana dura y realmente difícil para todos», dijo Kris Jenner, en una escena. «Solo estamos tratando de entender lo que acaba de suceder. Creo que todos estábamos en estado de shock».

“Tristan me llamó, realmente no entendí lo que estaba diciendo. Estaba gritando al teléfono, tratando de decirme que ella se había ido, pero no tenía idea de quién estaba hablando. Yo era muy cercana a Andrea. Hablábamos todos los días… Andrea tiene solo 53 años y deja atrás a sus cuatro hijos, Tristan, DeShaun, Daniel y Amari, y Amari tiene 16 años y está gravemente discapacitado… es muy triste porque no sabemos lo que él sabe, digo, cognitivamente.» , comentó en el programa.

En el confesionario Kim Kardashian recordó ese momento difícil por el que atravesó toda la familia:

«Cuando estábamos en Toronto, teníamos que hacer de todo, desde limpiar su departamento y encontrar todo, desde pólizas de seguro de vida hasta cómo cancelar teléfonos y tarjetas de crédito y el funeral… Simplemente, ya sabes, teníamos que preparar todo para traer Amari de vuelta. Esto es como un gran cambio de vida y mucho en lo que pensar».

Luego, Kim le comenta a Khloé: «¿No es gracioso Dios? Estabas tan lista para tener tu año de libertad [después de la separación de Tristan] y ahora, Tristan tiene que vivir contigo, su hermano pequeño tiene que vivir contigo, tu techo se derrumbó… ¿Cuáles son las posibilidades? Ni siquiera puedes… ya sabes.», señaló Kim.

Khloe respondió: «Esta es la frase número uno que siempre uso: ‘¿Quieres hacer reír a Dios? Cuéntale tus planes'».

Pero Khloe Kardashian aclara: «Tristan y yo no hemos vuelto a estar juntos. Sé que esto es difícil de creer para todos, pero amo, amo, amo a Andrea y amo a Tristan, amo a Amari y eso es lo que hace la familia. Tristan es el padre de mis hijos… Perdí a mi padre, y mi padre era como un padre de cuento de hadas, pero todavía no puedo entender la pérdida de una madre, y sé lo cerca que estaba Tristan de su madre, y es desgarrador, y quedarme con la responsabilidad de otra persona también… es demasiado», se justificó Khloe.

En el pasado algo similar le pasó a la empresaria. Cuando estaba en el medio de su proceso de divorcio de su ex Lamar Odom, el basquetbolista tuvo una sobredosis y ella se hizo cargo de él y su recuperación, poniendo su vida nuevamente en pausa.