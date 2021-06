Kim Kardashian deja de lado el drama del divorcio y felcita a Kanye West

La estrella de TV usó un mensaje de felicitación de u hermana Khloe Kardashian, para indirectamente felicitar a su ex marido.

Kim Kardashian no parece tener ningún resentimiento ya que indirectamente envió sus mejores deseos a su ex Kanye West en su cumpleaños.

La hermana de la fundadora de Skims, Khloe Kardashian, había publicado una foto en la que aparecía el diseñador de Yeezy, su hombre Tristan Thompson y Kim en un entorno playero.

La fundadora de Good American le había deseado un feliz cumpleaños a Kanye y lo llamó su “hermano de por vida” a pesar de su separación de Kim.

Kim, a su vez, no se quedó callada, sino que comentó el emoji del globo, lo que significaba que ella también quería que su ex celebrara a pesar de que ya no estaban juntos.

Kim y Kanye, que comparten cuatro hijos, se separaron después de seis años de matrimonio.