Kim Kardashian impresionada por su transformación vocal en KUWTK

La estrella de reality show confiesa que a ella y sus hermanas les impresiona como ha cambiado su voz en estos años.

La estrella de reality show Kim Kardashian reflexionó sobre cómo ella y su familia cambiaron tanto durante 20 temporadas de Keeping Up With the Kardashians.

Hablando para la revista Vogue, la fundadora de Skims dijo que ella y sus hermanas estaban perplejas por la transformación de su voz.

“Ese es el mayor misterio para mí y mis hermanas”, dijo.

“Estamos impresionadas, es lo que nos tiene absolutamente impresionadas. No tenemos idea de lo que pasó con nuestras voces; tenemos voces completamente diferentes”.

También habló sobre el contenido del reality show, que ha mostrado con mucha franqueza algunos momentos importantes de la vida de la familia.

“Miro hacia atrás y pienso, ‘Dios mío, hay tantas cosas vergonzosas que están en la televisión para que el mundo las vea'”, bromeó.

“Pero luego tienes que entender que estoy muy agradecida, también, por la evolución, porque he aprendido mucho. Así que estoy feliz de haber podido estar tanto tiempo para que la gente mire eso. “