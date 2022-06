Kim Kardashian revela si está o no enamorada de Pete Davidson

En el nuevo episodio de su reality show ‘The Kardashians’, la empresaria responde a la pregunta…

Kim Kardashian ha declarado que su novio Pete Davidson podría formar parte de la segunda temporada de su reality show “The Kardashians”. La socialité comentó que no aparece en la temporada actual y que no es el estilo de cosas que hace, sin embargo, le asegura que no se escondería si ella estuviera grabando algo para el programa y él estuviera presente.

“Todavía no he filmado nada con él. No estoy en contra. Pero eso no es lo que él hace. Pero si hubiera un evento y él estuviera allí, no le diría a las cámaras que se fueran”, le dijo a Variety.

“Creo que tendremos algo realmente emocionante para filmar, pero no será esta temporada”, dijo.

Aunque Pete aún no ha hecho un cameo, es un tema de conversación en el reality show.

Reflexionando sobre su conexión con Pete Davidson, Kim Kardashian reveló la cronología de su relación en el nuevo episodio del reality show, que se estrenó el 9 de junio:

“Pete y yo hemos estado saliendo durante unos meses. Estamos bien. Pete dijo: ‘Voy a hacer eso. Espera. En cuatro meses vas a estar obsesionada conmigo’ Y le dije: ‘Está bien. Veamos'”, dijo la empresaria de 42 años.

En respuesta a una pregunta sobre estar enamorada del comediante de 28 años, Kim respondió con una sonrisa: “No sé si eso es asunto tuyo”.