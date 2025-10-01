La cláusula de sobriedad de US$17 millones en el divorcio de Nicole Kidman

Tras 19 años y un patrimonio de US$ 282 millones, la sorprendente separación de Nicole Kidman y Keith Urban ha puesto los reflectores sobre un acuerdo prenupcial extraordinario: la «Cláusula de la C0c@ína».

$900,000 por Año: El Precio de la Sobriedad

El acuerdo, firmado antes de su boda en 2006, estipulaba que el músico neozelandés recibiría $900,000 por cada año de matrimonio, condicionado a su estricta sobriedad.

Urban, quien ha hablado abiertamente de su lucha contra las adicciones, podría recibir más de $17 millones si se confirma que cumplió con esta condición durante las casi dos décadas que duró la unión.

El Gesto que Salvó su Vida: El propio Urban confesó en varias ocasiones que Nicole Kidman organizó una intervención solo cuatro meses después de casarse, salvando su vida y su relación. "Nicole eligió el amor por encima de todo", declaró el músico en 2024.

Distanciamiento y El Factor Familiar

La ruptura se produce en medio de un evidente distanciamiento físico y emocional.

Vidas Separadas: En los últimos meses, la pareja vivía en ciudades distintas: Urban de gira, y Kidman con sus dos hijas, Sunday Rose (17) y Faith Margaret (14), en Nashville y Londres. Señal de Alarma: Su última aparición pública, en la final del Mundial de Clubes en junio de 2025, ya mostraba una química distante. El Deterioro: Fuentes cercanas indican que la muerte de la madre de Kidman en septiembre de 2024 acentuó la crisis, llevando a que "cada uno tomara su propio camino" en medio de sus demandantes agendas.

La cláusula de sobriedad, diseñada para proteger a Urban de sí mismo, es ahora el punto financiero central de un divorcio que pone fin a una de las relaciones más duraderas y mediáticas de Hollywood.