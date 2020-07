La creadora de ‘Harry Potter’ JK Rowling se mete en nueva polémica

Tras ser acusada de transfóbica, la escritora critica los reemplazos hormonales prescritos a personas transgénero.

J.K. Rowling se ha metido en una nueva polémica, tras ser acusada de transfóbica. Ahora la autora de Harry Potter ha sugerido que los reemplazos hormonales prescritos a personas transgénero son un ‘nuevo tipo de terapia de conversión para jóvenes homosexuales’.

Rowling ha sido criticada en las últimas semanas por publicar comentarios en Twitter que se han considerado transfóbicos, y ahora ha afirmado que algunos jóvenes a quienes los médicos recetan ‘hormonas y cirugía’ pueden no ser transgénero.

Ella escribió en la plataforma de microblogging que ha ignorado ‘tweets falsos’ atribuídos a ella, amenazas de muerte e amenazas de violación, pero decidió no mantenerse callada.

Dijo: “Cuando mientes sobre lo que creo sobre los medicamentos para la salud mental y cuando tergiversas las opiniones de una mujer trans por la que no siento nada más que admiración y solidaridad, cruzas la línea. He escrito y hablado sobre mis propios desafíos de salud mental, que incluyen TOC, depresión y ansiedad. Lo hice recientemente en mi ensayo ‘TERF Wars’. Tomé antidepresivos en el pasado y me ayudaron”, aclara.

La autora continuó afirmando que lo que realmente quiso decir es que las personas que se someten erróneamente a un reemplazo hormonal o una cirugía completa pueden enfrentar ‘riesgos para la salud a largo plazo’.

Ella agregó: “Muchos profesionales de la salud están preocupados de que los jóvenes que luchan con su salud mental están siendo desviados hacia las hormonas y la cirugía cuando esto puede no ser lo mejor para ellos. Muchos, incluyéndome a mi misma, creemos que estamos viendo un nuevo tipo de terapia de conversión para jóvenes homosexuales, que se encuentran en un camino de medicalización de por vida que puede resultar en la pérdida de su fertilidad y / o función sexual completa. Como he dicho muchas veces, la transición puede ser la respuesta para algunos. Para otros, no será (…) Los riesgos a largo plazo para la salud, de las hormonas del sexo cruzado ahora se han rastreado durante un período prolongado: los activistas trans a menudo minimizan o niegan estos efectos secundarios. Nada de eso puede molestarte o perturbar tu creencia en tu propia justicia. Pero si es así, no puedo fingir que me importa mucho tu mala opinión sobre mí.”.

J.K., de 54 años, originalmente generó controversia con sus comentarios cuando acudió a Twitter el mes pasado para criticar un artículo por usar la frase ‘personas que menstrúan’ en lugar de ‘mujeres’.

Más tarde publicó una larga publicación en el blog en la que expresó las ‘profundas preocupaciones’ que tiene sobre el impacto que el activismo transgénero podría tener en la ‘educación y protección’ de los niños.

Desde que hizo su reclamo, muchas estrellas de la franquicia cinematográfica ‘Harry Potter’, incluyendo Daniel Radcliffe, Rupert Grint y Emma Watson, se han pronunciado en defensa de las personas transgénero.