Las Kardashians gastan US$300 mil en regalos para equipo de KUWTK

El último día de grbaciones, las Kardashians agradecieron al equipo que hacía posible el programa, 300 relojes Rolex.

Con el reality show familiar, Keeping Up With the Kardashians llegando a su fin después de 15 largos años, la familia Kardashian decidió agradecer al equipo de colaboradores de la manera más generosa.

Se dice que Kim, Khloe, Kourtney y mamá Kris gastaron US$ 300,000 en 30 relojes Rolex para sorprender al equipo el viernes, que fue su último día de grabaciones.

El clan agradeció a todos con “discursos y felicitaciones después de que terminó el programa” mientras que los miembros del equipo compartieron sus pensamientos diciendo que se quedaron con ellos porque era “divertido trabajar con la familia”.

Según TMZ, los relojes de lujo vieron “muchas más lágrimas, emoción y agradecimiento” de aquellos que los recibieron.