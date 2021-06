Laura Zapata podría a demandar a sus medias hermanas, según ella, por ‘rateras’

La actriz mexicana, hermana de Thalía, defendió la cantante, pero despotricó en contra de sus otras hermanas por quedarse con el dinero de su abuela…

Laura Zapata, hermana de Thalía, arremetió en contra de sus medias hermanas Gabriela, Ernestina y Federica, por haberse repartido el dinero de la venta del departamento de su abuela Eva Mange, cuyo dinero había quedado en poder de su fallecida madre Yolanda Miranda.

La actriz mexicana llamó a las tres de ‘rateras’, por considerar que ellas robaron el dinero de Mama Eva cuando la señora sigue viva y necesitando de apoyo financiero para cubrir los gastos de los maltratos sufridos por ella en un asilo de la Ciudad de México.

Según la cadena Telemundo el pleito desató en Twitter cuando Zapata realizó una publicación en su cuenta en donde expresó su molestia por que Gabriela Sodi era candidata a diputada federal por la coalición “Va por México” de los partidos PRI, PRD y PAN de las elecciones que se llevaron a cabo el pasado 6 de junio:

“Qué tristeza me da ver a Margarita Zavala y a Fernando Belaunzarán, a los que quiero, al lado de Gabriela Sodi. Mujer abusiva qué violentó a su abuela, nuestra abuela, la señora Eva Mange Márquez, despojándola de sus ahorros de 30 años de trabajo en el gobierno”, escribió Laura Zapata.

Tras emitir ese mensaje, la actriz se reunió con los medios de comunicación en donde explicó cómo Gabriela Sodi, supuestamente le había robado a Eva Mange.

“Mi abuela trabajó 30 años en el gobierno y de su cheque le quitaban un dinero para pagar el departamento. Lo vendió y le dio algo de dinero a mi mamá, ‘A ver hija, aquí está el dinero guárdamelo por favor cuando yo lo necesite te lo pido’. Entonces ese dinero quedó en la masa hereditaria y desapareció, se lo repartieron mis hermanas, ellas, la única que devolvió el dinero fue Thalia”, explicó Zapata.

La artista también mencionó sobre su hermana Gabriela: “La señalé porque le robó dinero a mi abuela. Tenemos que ser implacables para poder tratar o intentar llegar a un puesto político”, lamentó.

También explicó que cuando doña Eva se enteró del robo se queó muy consternada:

“Imagínate que te roben tus nietas, eso es una violencia. La violencia no es únicamente que te peguen, te claven un cuchillo. Hay violencia verbal, psicológica y ésta es una violencia económica, definitivamente, están quitándole su dinero”.

Laura defendió a Thalía, que es la única hermana a preocuparse con Mama Eva.

“En una ocasión Thalía habla con mi abuelita y le dice: ‘Me da mucha pena que Laurita sea la única que esté aportando dinero para mi operación, el hospital, la ambulancia área y terrestre. Yo necesitó mi dinerito para mis medicamentos’. Thalía organiza a sus hermanas, ellas deciden, ‘Como mi abuela vendió el departamento en 125,000 pesos’, son 125,000 pesos los que hay que darle a mi abuela (y le entregaron un cheque de 100,000 pesos) (…) En esa época se podía comprar un departamento en 125,000 pesos, ahora no puedes comprar ni un Volkswagen del año del 77. Entonces ese no es dinero de nuestra abuela por consciencia, ética, calidad moral. Yo dije: ‘No señor, mi abuelita no va a recibir esos 100,000 pesos porque no es lo que se le debe”, recalcó la actriz.

No se sabe si Laura Zapata tomará medidas legales contra sus hermanas, pero la denuncia ante los medios ya ha sido hecha.