Liam Payne felicita a Harry Styles por su primer Grammy

Liam Payne se convirtió en un amigo “orgulloso” de su ex compañero de One Direction.

Después de que el cantante británico Harry Styles obtuviera su primer premio Grammy, Liam Payne se convirtió en un amigo “orgulloso”.

Su ex compañero de One Direction recurrió a su Instagram para felicitar al creador de éxitos de Watermelon Sugar por su primera victoria en un Grammy a la mejor interpretación pop en solitario.

Compartió un meme en One Direction haciendo referencia a su video musical de 2013 Best Song Ever, y escribió: “Esto me hizo reír”.

“Felicidades @hshq por tu victoria en el Grammy. Qué gran momento, orgulloso de ser tu hermano”, escribió Payne, de 27 años.

.