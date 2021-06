Lidia Ávila admite ruptura entre integrantes de OV7

Se confirma la ruptura, después de que se confirmara que no hubo acuerdo para iniciar una gira del grupo.

“Yo no hablo con mis compañeros desde hace mucho tiempo, perdimos la relación esa es una realidad, y no lo digo yo, ya lo dijo M’Balia y Ari, que si hay una fractura, sí la hay”, comentó la cantante a TV Notas.

En esa publicación, se había mencionado que Lidia y M’Balia no tenían comunicación, ya que Lidia no aceptaba la pareja de su compañera, quien era otra mujer, algo que la misma Lidia negó, y aseguró que ella respetaba todas las preferencias, y agregó: “Le mandé mensaje el día de su cumpleaños y no contestó. La quise contactar, le llamé y no obtuve respuesta, le envié un mensaje de voz, escuchó el mensaje y no respondió.

En cuanto a la serie basada en la historia de OV7, Lidia dijo que seis firmaron para otorgar los derechos para hablar de su vida, pero Ari Borovoy no aceptó: “Firmamos seis, porque Ari no firmó, él no está incluido en este proyecto, no quiso estar, nosotros sí”.