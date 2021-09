Lil Nas X sorprende con sesión de fotos ’embarazado’

El cantante fue creativo a la hora de promocionar su primer álgum Montero, con un ensayo de maternidad…

Lil Nas X está a punto de lanzar su primer álbum y habló con la revista People sobre este importante momento que está viviendo en su vida y carrera. En la entrevista, el cantante de 22 años, que asumió el año pasado su homosexualidad, confiesa que ahora ha aprendido a controlar mejor sus emociones.

Nas cree que ha cambiado mucho desde que encontró la fama y afirma que finalmente puede ‘reaccionar mejor’ a ciertas situaciones e ignorar los comentarios negativos.

“He cambiado de muchas maneras. He cambiado la forma en que trato con muchas situaciones, la forma en que manejo mi tristeza y mi ira y simplemente entendiendo que no tengo que reaccionar a las emociones de cierta manera. No puedo elegir cómo me siento, pero sí puedo elegir cómo reaccionar. Aprendí a dejar que los comentarios de la gente se resbalaran para mí”, aseguró.

Lil afirma: “La única persona que realmente tiene que creer en mí soy yo mismo. Este año ha habido muchas autoafirmaciones que probablemente no hubiera podido hacer hace dos años”, señala.

Y el cantante ya está promocionando su álbum debut ‘Montero’, que se lanzará a finales de este mes, con una exagerada sesión de fotos de ‘maternidad’, mostrando su ‘barriga falsa de embarazo’ y explicando que su ‘bebé’ está a punto de salir en dos semanas.