Los hijos de Shakira ya están con su padre Gerard Piqué

La cantante y el futbolista llegaron a un acuerdo relación a la custodia de los niños…

Mientras la justicia española no da la decisión definitiva en el caso de la custodia de los hijos de Shakira y Gerard Piqué, a través de sus abogados la cantante colombiana ha llegado a un primer acuerdo con el futbolista en relación a las vacaciones de verano de los niños.

Piqué aceptó un ‘acuerdo de paz’, en el que se definía que Milan y Sasha, de nueve y siete años respectivamente, compartirían sus vacaciones de verano, es decir, se quedarán con su padre las próximas dos semanas en Barcelona, tras finalizar su viaje por San Diego, México y Los Angeles con Shakira.

Según el programa de televisión “La Mesa Caliente”, Gerard Piqué ya dijo que no se opone a que los niños se muden a Miami, pero para eso le está haciendo dos pedidos a la ex: que Shakira le pague una deuda que tiene el futbolista con el fisco español, que sería de US$ 400 mil, además de comprarle boletos de avión en primera clase para visitarlos en Miami.

También según el periodista deportivo Roberto Antolín, Piqué finalmente aceptó la oferta de Shakira y permitió que Sasha y Milan Piqué vivieran con ella en Miami, por lo que tras las vacaciones con su padre, es posible que la cantante ya se vaya a Estados Unidos con los niños.