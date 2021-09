Luisito Comunica criticado por desatinado comentario sobre el desempleo

El youtuber, desde su posición privilegiada, aseguró que “si el desempleo existe, es porque la gente no quiere trabajar”.

Luisito Comunica ha recibido un sin fin de críticas, por un comentario que hizo en una de sus historias de Instagram en relación al desempleo en México.

El conocido youtuber en una de sus historias iba caminando por la CDMX, donde algunas personas estaban paseando a sus perros, o estaban en los parques haciendo ejercicio o tomando clases de baile. A

Luisito se le ocurrió hacer el comentario de que la gente que no trabaja es porque no quiere, o sea que si el desempleo existe, es porque la gente no quiere trabajar.

Como era de esperarse, le llovieron las críticas y comentarios en los que los usuarios expresaron su desacuerdo por la ligereza de sus declaraciones, pues evidentemente lo que dijo carece de fundamento.

Entre los comentarios lo menos que le dicen es que es un ignorante, que habla desde una posición de privilegio sin ponerse en el lugar de las clases más desfavorecidas. Incluso hubo alguien que lo comparó con Chumel Torres por hablar ese tipo de cosas.

Hasta el momento, Luisito no ha reaccionado a estas críticas.