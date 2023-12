Madre de Octavio Ocaña celebra que se hizo justicia

El expolicía que asesinó al actor de ‘Vecinos’ fue declarado culpable…

Ana Lucia Ocaña Beltrán, madre del fallecido actor de la serie «Vecinos», Octavio Ocaña, celebró en sus redes sociales que el expolicía que mató al joven actor fue declarado culpable.

El hombre, Leopoldo Azuara de la Luz, fue declarado culpable de homicidio doloso, cuando tiene intención de matar, y abuso de autoridad.

En su instagram, Ana Lucia se desahogó sobre ese importante momento:

«Hijo mío, cantamos victoria aunque yo nunca le cantaré sin ti, lo que si es un alivio al corazón desecho 💔 😇🙏 nadie entiende la pérdida de un hijo, solo el que la viva. Mi ángel del cielo descansa muy en paz porque el asesino de tu vida ya está sentenciado. Se les comparto: Leopoldo Azuara de la Luz, el sujeto que portaba un arma y decía ser policía municipal de Cuatitlán Izcalli, Estado de Mex, hoy ya pagará una condena por haber privado de su vida a mi hijo sin ningún derecho y vamos por ti Gerardo Rodríguez, no seguirás prófugo mucho tiempo», dijo la mujer.

Ocaña Beltrán revela que sufrió amenazas:

«Y sí, me amenazaron la familia del policía Leopoldo pero hoy existe la justicia la cual hubo en una crueldad espantosa como fue asesinar a mi hijo con dolo. Gracias Dios tú sabías que no estábamos equivocados, nadie me lo regresa pero hoy por hoy mi pequeño hijo está más tranquilo que nunca», señaló emocionada.

«Gracias al bufette de abogados Lexpro humanistas, gracias fiscalía del estado de México, maestra lic Kari y fiscal General del estado de México José Luis Cervantes, la familia Pérez Ocaña les agradece todo el apoyo y descanso a nuestras vidas por nuestro Querido hijo Octavio Ocaña QEPD 🙏💔🖤🤍 un muchacho limpio y absuelto de todo gracias 🙏 mi hijo nada más regaló muchas sonrisas y alegrías en muchos hogares durante años. Descansa mi campeón, mi Gallo, mi hijo el grande 🙏😇🤍 y esto continúa».