Maribel Guardia hace homenaje a Julián Figueroa en lo que sería su cumpleaños

El cantante y actor cumpliría 28 años este martes 2 de mayo…

Julián Figueroa hubiese cumplido 28 años si estuviera vivo. Su mamá Maribel Guardia dedicó un emotivo mensaje a su hijo en Instagram.

«Feliz cumpleaños Julián! Hijo amado, en este 2 de mayo cumplirías 28 años. Te extraño con el alma desgarrada. Quizá soy egoísta porque estás en un mejor sitio, cerquita de Dios, pero mi corazón todavía no entiende de planos etéreos. Me quedo con tantos recuerdos inolvidables», dijo Maribel.

La actriz de 63 años regresó al trabajo en la obra «Lagunilla mi barrio». Aunque ha confesado que le ha sido muy difícil, ella afirma que solo el trabajo la ayudará a seguir adelante sin su único hijo.

Julián Figueroa sufrió un infarto mientras dormía en su casa.

«Aunque hay momentos en que no logro respirar y me tiemblan las piernas, recuerdo que tuve la suerte de ser tu mamá por el tiempo que Dios quiso, recuerdo que tuve el privilegio de conocer tu alma llena de luz, tu aguda inteligencia, tu negro sentido del humor, tu talento y tu música.

Nos dejaste tu carne y tu sangre en ese nieto hermoso en el que puedo mirar tus ojos.

Saldré adelante hijo adorado, no te preocupes por mi, tu luz me va a acompañar hasta que Dios decida reencontrarnos. Mientras tanto aquí celebraremos y honraremos tu vida», escribió emocionada.