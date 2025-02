Mario Bautista anuncia que será papá

El cantante mexicano y su novia esperan su primer hijo juntos…

¡Mario Bautista será papá!

En una emotiva publicación en redes sociales, el cantante compartió con sus seguidores la noticia. Junto a su novia, la modelo bielorrusa Karina Praitova, el cantante anunció que están esperando su primer hijo.

La publicación estuvo acompañada de fotografías de la pareja, en las que se ve a Bautista abrazando la pancita de embarazo de Praitova.

El mensaje de Mario, donde expresa su amor y agradecimiento a Karina, ha conmovido a sus seguidores, quienes no han dudado en llenar las redes sociales de felicitaciones y buenos deseos para la pareja.

«Llegaste para cambiar todos los esquemas, no me di cuenta de lo mucho que me hacías falta y que te necesitaba. Llegó el momento de escribir una nueva historia juntos, te amo», escribió.