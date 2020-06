Marlene Favela se está divorciando

La actriz no quiso revelar los motivos por los que se divorcia de George Seely, con quien se casó en diciembre del 2017.

Marlene Favela confirma que sí solicitó el divorcio del australinao George Seely, pero aclara que su separación ya tenía tiempo, y que el motivo no fue porque ella quiere regresar a los escenarios.

A través de sus redes sociales, la actriz expresó: “Sí, estoy preparada, sí pedí el divorcio” y agregó: “Quiero que sepan que mi relación no se terminó porque yo quise volver al medio del espectáculo, quiero aclararlo. Yo jamás hubiera puesto en riesgo a mi familia por ningún trabajo”.

Marlene sin revelar los verdaderos motivos del fin de su relación, se expresa bien de su ex marido: “Yo me casé con un buen hombre, me casé con un hombre maravilloso, y jamás hablaré mal del padre de mi hija, es un hombre que respeto que quise muchísimo y me casé con él”.

Así mismo la actriz dijo que no borrará las fotos de George Seely de sus redes sociales, porque aseguró: “Son parte de la historia de mi hija”.