Mary-Kate Olsen es echada de su departamento en medio de divorcio de Olivier Sarkozy

La actriz y empresaria finaliza su matrimonio de 8 años con el banquero francés, y será echada de su casa el próximo lunes.

Mary-Kate Olsen se está divorciando de su esposo, el banquero francés Pierre Olivier Sarkozy, alegando en documentos legales que la echará de su casa de Nueva York el próximo lunes en medio de la pandemia.

Olsen, de 33 años, quien se casó con Sarkozy, de 50 años, en 2015, firmó una citación y una demanda de divorcio el 17 de abril cuando, “estaba claro que mi matrimonio había terminado … la relación se ha roto irremediablemente”, dicen los documentos judiciales, presentados en la Suprema Corte de Nueva York.

Pero le informaron que los tribunales de Nueva York no estaban aceptando solicitudes de divorcio.

Ahora está pidiendo al tribunal que le permita presentar una petición de divorcio de emergencia alegando: “Mi esposo ha rescindido el contrato de arrendamiento en nuestra residencia de la ciudad de Nueva York … sin mi consentimiento”.

“Esta solicitud es una emergencia porque mi esposo espera que me mude de nuestra casa el lunes 18 de mayo de 2020 en medio de la ciudad de Nueva York en cuarentena debido al COVID-19”.

También afirma que se ha comunicado con el abogado de Sarkozy y su arrendador rogándole que le permita quedarse más allá del 30 de mayo.

“Estoy petrificada porque mi esposo está tratando de privarme de la casa en la que hemos vivido y si tiene éxito, no solo perderé mi casa sino que también me arriesgaré a perder mis bienes personales”.

Olsen dijo que debido a la pandemia no puede “buscar otro apartamento en este momento, y mucho menos recuperar mis pertenencias separadas y me preocupa mucho que mi esposo disipe, elimine y / o oculte, no solo sus cosas, sino sus bienes matrimoniales”, de acuerdo con los documentos judiciales.

La abogada de Olsen, Nancy Chemtob, no ha hecho comentarios. Los abogados de Sarkozy tampoco se han manifestado.