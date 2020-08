Mauricio Martínez pide disculpas después de ser tachado de misógino

El actor mexicano tuvo un desafortunado intercambio de mensajes a través de Twitter con mujeres que apoyan el aborto.

Mauricio Martínez pide disculpas luego de haber lanzado una serie de tuits considerados misóginos, clasistas y racistas.

El actor mexicano tuvo un desafortunado intercambio de mensajes a través de Twitter con algunas mujeres, comenzando con una que expresó su postura en favor del aborto.

Mauricio le respondió de manera inadecuada, por lo que otras mujeres también lo comenzaron a criticar, y él les contestaba con insultos y ofensas.

El actor después se disculpó y aceptó que cometió el error de haberse expresado de esa manera hacia esas mujeres: “Ofrezco una disculpa pública a quien haya ofendido el viernes por la noche con una serie de tuits muy desafortunados. Si toma no tuitee, soy adulto, se me cruzaron los cables, me excedí, me equivoqué. Lo acepto y me hago responsable. Y no fue chacoteo, estoy muy irritable”.

Ofrezco una disculpa pública a quien haya ofendido el viernes por la noche con una serie de tuits muy desafortunados. Si toma, no tuiteé. Soy un adulto. Se me cruzaron los cables. Me excedí. Me equivoqué. Lo acepto y me hago responsable. Y no fue “chacoteo”. Estoy muy irritable. — Mauricio Martínez (@martinezmau) August 2, 2020

Recientemente Mauricio había coqueteado abiertamente con Ricky Martin a través de las redes sociales, lo que también levantó mucha polémica.