Meghan Markle y Príncipe Harry mintieron de que no tenían planes antes del ‘Megxit’

La pareja desde 2019 estaban pensando alejarse de la familia real y ya contemplaban acuerdos comerciales.

Meghan Markle y el príncipe Harry dejaron al mundo atónito con sus recientes afirmaciones explosivas hechas durante una entrevista con Oprah Winfrey.

Dicho esto, los informes ahora muestran que sus afirmaciones de que no tenían un plan antes de Megxit, contradecían la realidad.

Fuentes han revelado a The Telegraph : “Hubo un diálogo constante de la pareja en la línea de: ‘¿Por qué no podemos hacer esto? No pueden evitar que hagamos lo que queremos hacer’ “.

Según los informes, el duque y la duquesa de Sussex habían estado planeando su partida desde principios de 2019 y estaban en conversaciones para sellar un acuerdo con el ahora desaparecido servicio de transmisión de video Quibi.

The Telegraph informó: “Ellos estaban tomando las decisiones y serían los que instruirían a la oficina de prensa sobre qué línea seguir”.

Esto contradecía las afirmaciones que la pareja hizo durante su entrevista con Oprah. El príncipe Harry había dicho: “Netflix y Spotify [los acuerdos]… eso nunca fue parte del plan. No teníamos un plan. Eso fue sugerido por otra persona en el punto en que mi familia literalmente me cortó financieramente, y tuve que pagar … seguridad para nosotros”.