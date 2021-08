Mila Kunis lamenta no haber apoyado a Ashton Kutcher en aventura espacial

La actriz recuerda que fue ella quien convenció a su marido de no efectuar el viaje como turista espacial con Virgin Galactic.

Mila Kunis lamentó haberle pedido a su esposo Ashton Kutcher que no hiciera el viaje espacial. La actriz le dijo a la revista People que debería haber alentado al actor a seguir adelante con sus planes.

“Nos reunimos hace nueve años y él dijo: ‘Tengo un boleto para ir al espacio’. Y yo dije, ‘Oh, está bien’. Pensé, ‘Eso parece divertido, diviértete'”, recuerda.

Pero tras quedar embarazada por segunda vez, de su hijo Dimitri en 2016, confiesa que se preocupó más por las cosas:

“Estaba totalmente abrumada por las hormonas y pensé: ‘No puedes irte, te vas a morir. Esto va a explotar y te vas a morir, y me vas a dejar sola con los niños'” ella dice.

Sin embargo, cuando llegó 2021, Kutcher terminó devolviendo su boleto por su propia voluntad.

“Fue muy egoísta de mi parte no dejarlo ir al espacio, pero era una nueva mamá y estaba como, ‘No puedes dejarnos a mí y a nuestros hijos’. Y fue allí donde tomó esa decisión ”, reconoce.

Mila no es la única que ha hablado públicamente sobre esta decisión. El propio Ashton Kutcher se sentó a charlar con Cheddar News en julio y explicó su versión de la historia, admitiendo:

“Cuando me casé y tuve hijos, mi esposa me animó diciendo que no era una decisión familiar inteligente ir al espacio cuando tenemos niños pequeños … Así que terminé vendiendo mi boleto para viajar en Virgin Galactic. Debería estar en el próximo vuelo, pero no lo estaré “.