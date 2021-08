Ricky Martin ha hecho un gran cambio en su vida para cuidar su salud

El cantante ha tenido que enfrentar algunos problemas de salud cambiando radicalmente sus hábitos alimenticios.

Ricky Martin se hizo vegetariano para cuidar mejor de su salud. El cantante explicó en una nueva entrevista que decidió dejar de comer carne en un intento por mejorar su salud luego de recibir medicación por diversos problemas, y ahora confiesa que nunca ha estado tan bien en su vida.

Él admitió: “Durante mucho tiempo tuve el colesterol muy alto, por lo que por mucho tiempo usé un medicamento que estaba ayudando a mi colesterol pero activaba mis enzimas hepáticas. Fui al médico de nuevo y le dije: ‘entonces, ahora me vas a dar algo que arreglará mi hígado, pero ¿dañará algo más en mi cuerpo?’ … y así fue como me volví vegetariano”. recuerda.

Posteriormente, a los tres meses volvió al médico:

“Me dijo: ‘¿Qué estás haciendo? La medicina que te estoy dando te está ayudando’ … y yo me estaba riendo … Le dije: ‘En realidad no, no voy a tomar tu medicina. Me he hecho vegetariano y eso es lo que realmente me está ayudando ‘”, afirmó el artista.

Ricky confiesa que desde que se hizo vegetariano tiene mucha más energía y se siente mucho más saludable.

Según la revista US Weekly, el cantante no quería convertirse en esclavo de la medicina.