Milla Jovovich: “Tuve relaciones con hombres mayores, pero no soy una víctima”

La modelo y actriz asegura que ella no encaja en #MeToo, porque se estaba “divirtiendo y experimentando”.

Milla Jovovich fue asediada por “chicos mayores y sórdidos” cuando era más joven, pero nunca se llamará a sí misma una víctima del #MeToo.

La estrella de Resident Evil admite que se juntó con algunos pretendientes mayores cuando comenzaba como modelo, pero no tiene ningún “enojo” hacia la situación o las personas involucradas, porque se estaba “divirtiendo y experimentando a diferentes personas”. . “

Hablando sobre el movimiento #MeToo, dijo: “No guardo la ira. Nunca me afectó. Siempre he estado segura de mi sexualidad y era fuerte. Nadie me drogó ni me golpeó”.

“Estoy junto a las víctimas del #MeToo y las apoyaré hasta el final, pero nunca sentí que mi historia fuera parte de ella, porque no era una de esas mujeres traumatizadas y eran sus voces las que debían ser escuchadas”.

Pero la actriz insiste en que tuvo suerte de no haber sido agredida sexualmente, y agregó: “¿Los chicos mayores y sórdidos me coquetearon? Por supuesto. ¿Me reuní con ellos? De vez en cuando. ¿Me siento víctima? No. Me estaba divirtiendo y experimentando a diferentes personas ”, agregó. “Leí Balzac y Nana (la historia de una prostituta de clase alta de Emile Zola) cuando tenía 13 años. Estaba interpretando personajes en mi cabeza y conocer a hombres mayores sofisticados era un juego”.

“En cierto sentido, pensé que era una cortesana. Pero yo era pequeña, no deberían haberlo hecho y gracias a Dios nunca me violaron “.

La actriz de 45 años también admitió que luchó con su timidez cuando estaba comenzando en su carrera y la encontró muy “traumatizante”.

Ella le dijo a la revista Mail on Sunday’s You: “Yo era tan joven. Me sentía incómoda, era tímida, no era una actriz nativa”.

“Todo fue difícil. Me faltaba confianza y en el set estaba temblando. Fue traumatizante. Y luego salían las críticas y me insultaban y me borraban. Fue tan humillante. Me daban ganas de alejarme de todo “.