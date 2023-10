Muere Matthew Perry, actor de ‘Friends’, a los 54 años

El intérprete de Chandler Bing fue encontrado muerto en Los Angeles…

El actor de «Friends» Matthew Perry falleció este sábado 28 de octubre a la edad de 54 años. Según TMZ, fuentes policiales revelaron que el actor fue encontrado muerto en una casa del área de Los Ángeles, donde al parecer se ahogó. Según los informantes de la publicación, los rescatistas se apresuraron a responder a una llamada de paro cardíaco.

El intérprete de Chandler Bing fue encontrado en el jacuzzi de la casa y aparentemente no se encontraron drogas en el lugar y las autoridades declararon que «no hubo ningún acto sucio».

Matthew Perry fue un actor, comediante y productor estadounidense-canadiense. Obtuvo reconocimiento internacional en la década de 1990 por interpretar a Chandler Bing en la comedia de NBC Friends (1994-2004).

Nació en Williamstown, Massachusetts, el 19 de agosto de 1969. Es hijo de la periodista canadiense Suzanne Marie Morrison y del actor estadounidense John Bennett Perry. Perry fue criado en Ottawa, Ontario, donde se convirtió en un tenista júnior de alto nivel en Canadá. Sin embargo, después de mudarse a Los Ángeles a los 15 años para vivir con su padre, se interesó más por la actuación. Además de actuar en varias producciones teatrales de la escuela secundaria, siguió siendo un tenista ávido.

Perry comenzó su carrera como actor a principios de la década de 1990, apareciendo en papeles menores en películas y series de televisión. En 1994, fue elegido para el papel de Chandler Bing en Friends. La serie fue un gran éxito y Perry se convirtió en una estrella internacional. Recibió seis nominaciones al Premio Primetime Emmy por su trabajo en el programa y ganó una nominación en 2002.

Después del final de Friends en 2004, Perry continuó actuando en películas y series de televisión. Protagonizó la comedia de situación Studio 60 on the Sunset Strip (2006-2007), que fue un éxito de crítica, pero fue cancelada después de una temporada. También apareció en películas como The Whole Nine Yards (2000), Fools Rush In (1997) y Numb (2007).

Perry también luchó contra problemas de adicción durante la mayor parte de su carrera. Se sometió a tratamiento por adicción al alcohol y las drogas en varias ocasiones. En 2013, fue diagnosticado con trastorno bipolar.

Perry continuó actuando y escribiendo después de su recuperación. Lanzó un libro de memorias, Friends, Lovers, and the Big Terrible Thing, en 2022. En 2023, protagonizó la serie de televisión The Good Fight.

Perry murió el 28 de octubre de 2023, a los 54 años.