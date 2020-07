Nick Cordero necesitará doble trasplante de pulmón

La estrella de Broadway, que contrajo el coronavirus en abril, ha sufrido muchas complicaciones con su salud.

El actor de Broadway Nick Cordero perdió su pierna derecha por COVID-19, y enfrentará muchos más retos de salud antes de restablecerse de manera completa.

Su esposa, la actriz Amanda Kloots, dijo a “CBS This Morning” este jueves, que si bien Cordero, de 41 años, ya no tiene el coronavirus y ya no está en coma, el pronóstico a largo plazo sugiere que eventualmente podría necesitar un doble trasplante de pulmón, según informa el Huffington Post.

“Creemos que es muy probable que eso suceda”, dijo Kloots. “Un 99% de posibilidades de que lo necesite para vivir el tipo de vida que sé que mi esposo querría vivir. … Eso está muy lejos y muchas cosas tendrían que alinearse para que Nick sea un candidato para eso”.

Cordero, quien fue nominado para un Premio Tony en 2014 por su actuación en “Bullets Over Broadway”, contrajo el coronavirus a principios de abril. Su pierna derecha tuvo que ser removida un par de semanas después debido a problemas relacionados con la coagulación.

Lo pusieron en coma inducido el 1 de abril, y finalmente “despertó” siete semanas después.

Kloots no vio a su esposo durante 79 días que permaneció hospitalizado y aislado.

Aunque ahora lo ve a diario, Kloots admitió que tuvo que ajustar su comportamiento.

“Sabes, solo quiero saltar en su cama y abrazarlo y agarrarlo y apretarlo”, dijo a CBS esta mañana. “Pero, ya sabes, tienes que tener mucho cuidado con todo lo que está sucediendo, así que tomo su mano … y estoy esperando el día en que él me devuelva la tomada de mano”.