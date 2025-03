Nieto de Maribel Guardia no quiere estar con ella

Se filtran supuestas declaraciones del niño sobre su relación con su abuela y su madre Imelda Tuñón…

Tras la recuperación de José Julián por parte de su madre, Imelda Tuñón, se han filtrado presuntas declaraciones del niño a las autoridades sobre su relación con su madre y su abuela, Maribel Guardia.

De acuerdo con lo dicho a las psicólogas de la fiscalía, el pequeño preferiría estar con su madre, pues Maribel le «preguntaría» mucho. Sin embargo, también aclaró que su abuela no lo maltrata.

«[Maribel Guardia] No le grita, ni le pega. Cuando vivía con su mamá era igual, solo hablaba con él, pero no lo regañaba ni le pegaba», detalló el reportero Ernesto Buitrón en el programa ‘Todo Para La Mujer’.

«[…] Que cuando llegó a vivir con su abuelita sintió tristeza porque no estaba su mamá, pero que su abuelita le dijo que todo esto iba a pasar y que iba a volver a vivir con su mamá», añadió.

José Julián habría expresado a las psicólogas que «quiere mucho» a su abuela, pero no como a su madre.

¿Cómo «molesta» Maribel Guardia a José Julián?

«Que se siente feliz. No quiere mucho a su abuelita porque lo molesta, bueno le pregunta mucho. [Dice] que siempre ha vivido en casa de su abuelita y le dice ‘Mimi’. Que quiere a su abuelita mucho, pero no como quiere a su mamá. Que quiere vivir con su mamá y visitarla [a su abuela]».

El niño habría reiterado que se lleva «bien» con su abuela, pero no le gusta que lo cuestione constantemente.

«Que ya quiere regresar a vivir con su mamá porque la extraña mucho, pero se lleva bien con ella [Maribel], hizo una expresión de molestia, refiriendo que no le gusta que entre mucho a su cuarto porque se queda mucho tiempo ahí y le hace muchas preguntas, que ‘¿cómo se siente?’, que ‘¿cómo está?’, que ‘¿qué va a comer?’, y eso a él le molesta, que casi no le gusta hablar, que habla, pero no en tiempos largos, que él quiere vivir con su mamá, y visitar y ver a su abuelita, y también quedarse a dormir», explicó.

Según el documento leído por Ernesto Buitrón, el pequeño también a su madre.

«Que cuando no estaba con ella [Imelda], estaba triste, que con su mamá se llevaban bien, veían películas, comían palomitas, platicaban de cosas de películas, cosas que les interesaban, que ha ido de viaje con su mamá, a veces a Monterrey».