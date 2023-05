Ninel Conde cambia de look: ‘Mi nuevo yo’

La actriz y cantante debutó su nuevo look en Instagram…

Ninel Conde ha sorprendido a sus seguidores con su nuevo look. Ahora la cantante y actriz mexicana está más rubia que nunca y festejó su cambio en las redes sociales.

«Blonde…New look, hello new me❤️…Les gusta ? Los leo 👀», dijo, pidiendo la opinión de sus seguidores.

Muchos de ellos la felicitaron: «Te quedó súper». «Estás hermosa». «Mejor look». «Guapísima».

Sin embargo, también hubo quien la criticó: «Cada vez más diferente». «Que rara se ve». «Muy cambiada». «No solo el pelo, pero la cara se ve muy diferente».