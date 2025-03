Ninel Conde sufre accidente

La artista se habría lastimado la rodilla durante su viaje a Colorado…

Ninel Conde compartió en redes sociales que sufrió un aparatoso accidente durante sus vacaciones en Colorado. La cantante reveló que no puede caminar debido a una lesión en la rodilla.

El incidente ocurrió el último día de sus vacaciones, cuando la actriz esquiaba.

«En el último día, de la manera más tonta, se me torció el Ski y mi rodilla me dio un resortazo, creo que fue un ligamento y, pues, estoy con hielo… Todos los días, esquiando en pistas negras… Y esto fue bajándome del lift, me aplastaron el Ski de atrás y se me dobló la rodilla», explicó Conde en un video publicado en su cuenta de Instagram.

En sus historias, la «bombón asesino» reveló que está sometiéndose a rehabilitación para poder recuperarse de su lesión, que sería en el ligamento de su rodilla.