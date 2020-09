No hay spin-offs planeados para Keeping Up With The Kardashians

El productor del programa, Ryan Seacrest, asegura que no hay derivaciones planeadas para cuando termine el programa el próximo año.

Keeping Up With The Kardashians ha tenido muchos spin-offs durante su largo reinado.

Entre ellos se encuentran Kourtney y Kim Take Miami, Life Of Kylie, Dash Dolls, Khloe & Lamar y Rob & Chyna.

Pero el coproductor del programa, Ryan Seacrest, dijo el miércoles que no hay nuevos spin-offs planeados, ahora que Keeping Up With The Kardashins terminará en 2021 después de 20 temporadas.

“Quiero decir que es muy bueno ver que han sido tan vulnerables y abiertos y que la gente ha acompañado”.

Esto se produce después de que Seacrest habló sobre la cancelación del reality show con Kelly Ripa en Live With Kelly and Ryan.

El presentador reflexionó sobre cómo comenzó el programa de gran éxito con una cámara comprada en Best Buy y una barbacoa familiar salvaje con Kim, Khloe y Kourtney y el resto del clan, mientras señalaba que el programa “cambió el concepto de entretenimiento para siempre”.

“Kris es como una hermana, una gran amiga. Fue hace unos 14 años y medio, ella estaba buscando hacer una serie con la familia”, dijo.

“Estaba buscando mi primera serie para producir. Nos conocimos y recuerdo que iban a hacer una barbacoa en su casa. Tuvimos que ir a buscar una cámara a Best Buy”.

“El escenario fue una barbacoa familiar donde los chicos dejaron salir su personalidad. Hubo gritos, risas, abrazos, todos los ingredientes para hacer un espectáculo”, señaló Ryan.

“¡Hicimos una cinta de siete minutos y se la mostramos a E!, y pusimos el programa al aire semanas después”, recordó el productor.

A inicio de esta semana Kim KArdashian sorprendió a todos al anunciar el final de la serie.

“Nuestra última temporada saldrá al aire a principios del próximo año en 2021. Sin Keeping Up with The Kardashians, no estaría donde estoy hoy. Estoy increíblemente agradecido con todos los que me han observado y apoyado a mí y a mi familia durante estos últimos 14 años increíbles”.

“Este programa nos convirtió en quienes somos y estaré siempre en deuda con todos los que desempeñaron un papel en la configuración de nuestras carreras y cambiaron nuestras vidas para siempre. Con amor y gratitud, Kim ‘.

El productor asegura que no hay spin-offs planeados, pero con esa familia eso es algo que nunca se puede descartar.